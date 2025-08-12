Россиянин «спасал» накопления и лишился 4 млн рублей

Житель Калининграда поверил в необходимость срочного спасения своих накоплений и перевел все сбережения мошенникам. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 73-летний пенсионер. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников. Выяснилось, что неизвестные связались с ним под видом сотрудников банка и сообщили, что его накопления в опасности и их необходимо срочно перевести на якобы безопасный счет.

Поверив в уговоры звонившего, пенсионер под диктовку злоумышленника перевел на разные счета 4 млн рублей. Лишь спустя несколько дней потерпевший понял, что его обманули. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого жительница Анапы отдала свои деньги мошенникам, поверив в историю с бесплатной услугой. Неизвестные представились сотрудниками службы обслуживания домофонов и рассказали о бесплатной замене ключей. Затем аферисты представлялись сотрудниками ФСБ, Росфинмониторинга и других служб. Мошенники убедили женщину в необходимости продать жилье и автомобиль. В результате женщина лишилась более 6,5 миллионов рублей.