Россиянин умер после укуса пчелы из-за анафилактического шока
В Приморском крае зафиксирован летальный случай после укуса пчелы. Об этом 11 августа 2025 года сообщил Telegram-канал Shot.
По имеющимся данным, 54-летнего местного жителя ужалило насекомое, после чего он почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако медикам не удалось его спасти.
Согласно предварительной информации, причиной смерти россиянина стал анафилактический шок — острая аллергическая реакция. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Отмечается, что погибший работал в сфере железнодорожного транспорта.