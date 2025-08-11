Россиянин умер после укуса пчелы

В Приморском крае зафиксирован летальный случай после укуса пчелы. Об этом 11 августа 2025 года сообщил Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, 54-летнего местного жителя ужалило насекомое, после чего он почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако медикам не удалось его спасти.

Согласно предварительной информации, причиной смерти россиянина стал анафилактический шок — острая аллергическая реакция. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отмечается, что погибший работал в сфере железнодорожного транспорта.