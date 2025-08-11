Самолет с пассажирами врезался в пустой лайнер в аэропорту США

В аэропорту города Атланта произошло столкновение двух самолетов. Лайнер компании Delta Air Lines врезался в пустой борт, нанеся ему удар крылом, сообщает Associated Press.

Как отмечается, на борту коммерческого самолета находились 192 пассажира, два пилота и четыре бортпроводника. По информации от представителя авиакомпании, в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров пересадили на другой рейс.

Сообщается, что самолет, выполнявший рейс из Атланты в Гватемалу, готовился к взлету, когда произошло столкновение с другим лайнером.

Ранее сообщалось, что пилот вертолета скончался от сердечного приступа во время перелета на Камчатке. По данным Shot, перед случившимся пилоту удалось посадить вертолет на вулкан Крашенниникова. По данным Telegram-канала, вертолет Robinson экстренно сел на территории Кроноцкого заповедника.

Уточнялось, что «во время перелета пилоту резко стало плохо с сердцем и он сумел посадить машину, сообщив о своем состоянии». Параллельно готовился вылет санитарной авиации. Однако за это время состояние пилота ухудшилось и он умер, подчеркивалось в материале.