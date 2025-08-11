В ФСБ рассказали, как не стать жертвой спецслужб Украины

В ФСБ России дали совет, как не стать участником схемы украинских спецслужб по организации теракта.

Ранее в ведомстве сообщали, что спецслужбы Украины пытались превратить пятерых российских пенсионерок, обманутых мошенниками, в "живых бомб" для проведения терактов.

Отмечалось, что через мессенджеры у потерпевших были похищены сбережения, а кроме того их уговорили продать жилье. Затем пожилых женщин, которые надеялись на возврат утраченных сбережений, привлекли к подготовке терактов.

В ФСБ посоветовали не вступать в разговор с теми, кто звонит по телефону и представляется сотрудником МВД или других российских спецслужб. Лучше будет повесить трубку и перезвонить на номер, с которого поступает вызов, - скорее всего там ответит настоящий владелец телефона, поскольку в преступных схемах используются программы подмены телефонных номеров.

Кроме того, не стоит "вестись" на предложения так называемой безопасной работы и посулы, "потрясающие своей щедростью": кураторы из СБУ, как правило, не скупятся на обещания, которые не намерены выполнять, рассказали в ФСБ.

Отмечается также, что сотрудники ФСБ, МВД, прокуратуры и СК никогда не звонят гражданам с использованием мессенджеров и соцсетей и не просят выполнить поручение.

В ФСБ призвали россиян, получивших подозрительные заказы на перевозку грузов или малогабаритные доставки, незамедлительно обратиться в территориальные органы ФСБ или в ближайший отдел полиции.