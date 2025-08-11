Могилы бойцов СВО осквернили в российском регионе

Могилы участников специальной военной операции (СВО) осквернили в Ростовской области. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» в Telegram.

ЧП произошло в населенном пункте Красный Сулиин. Неизвестные сломали кресты, сорвали флаги и разбросали погребальные венки.

Поиском вандалов уже занялись правоохранители.

Ранее в Красноярском крае неизвестные разгромили могилу бойца СВО, пепелище на месте захоронения сняли на видео. Оскверненную могилу обнаружили местные жители.