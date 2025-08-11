ФСБ раскрыла схему убийства вице-мэра Ставрополя

ФСБ России установила схему убийства вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева, подрывник действовал под влиянием украинских спецслужб.

Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

"Наиболее ярким примером действий украинских спецслужб является случай в городе Ставрополе, где при подрыве был убит заместитель мэра города Заур Гурциев. В данном случае исполнитель теракта, гражданин Пеньков, повелся на обман украинских кураторов и перевел денежные средства на указанные им счета", - сказал он.

Затем украинские кураторы строили дальнейшую работу с Пеньковым якобы от лица сотрудника ФСБ, который сообщил, что перечисленные им денежные средства пошли на нужды ВСУ. В связи с чем в отношении Пенькова возбуждено уголовное дело.