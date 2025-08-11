В Уфе умерла 36-летняя женщина, которая ранее ослепла от паленой части из Сочи. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash.

В последнее время жительница башкирской столицы находилась в тяжелом состоянии. В лаборатории подтвердили, что она отравилась метанолом, который ранее и обнаружили в злополучном алкогольном напитке.

Таким образом, число умерших в результате отправления сочинским самодельным алкоголем достигло уже 13 человек. Как выяснилось ранее, грузинскую чачу продавали на рынке «БаZар». Точку уже закрыли, а ее продавцов – 71-летнюю женщину и ее внучку – отправили в СИЗО на два месяца.