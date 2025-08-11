Жилые дома обрушились в Турции из-за землетрясения

В городе Балыкесир на западе Турции из-за землетрясения обрушились несколько домов. Видео очевидцев публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно разрушенные и дома и людей, которые стоят рядом и пытаются извлечь пострадавших из-под завалов.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло вечером в воскресенье 10 августа. Толчки ощущались в Стамбуле, Измире и соседних регионах. По предварительным данным, в результате обрушений частично или полностью повреждены по меньшей мере 16 жилых зданий; местные СМИ и Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщают о возможных пострадавших под завалами. Эпицентр залегал на глубине порядка 10–11 километров. После основного толчка зарегистрированы афтершоки магнитудой 4,6 и 4,1.