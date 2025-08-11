Во Вьетнаме турист из России ударил подполковника полиции

Во Вьетнаме пьяный российский турист избил подполковника полиции после ДТП на мотоцикле. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

© Telegram-канал «SHOT»

По данным источника, 19-летний Артур Хафизов вместе с девушкой ехал на мотоцикле по городу Нячанг, когда не справился с управлением и столкнулся с женщиной на мопеде. После аварии спутница Хафизова попыталась скрыться с места происшествия, но ее остановили местные жители.

На место прибыл подполковник дорожной полиции города для оформления ДТП. Пока он записывал показания, Хафизов потребовал вернуть ему транспорт. Получив отказ, он подошел сзади и ударил полицейского кулаком по лицу. Туриста задержали, он находится в местном СИЗО до выяснения обстоятельств.

