Украинские спецслужбы обманом используют россиян в качестве смертников для совершения терактов. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Силовики сообщили, что спецслужбы Украины с помощью мошеннических схем и психологического давления привлекли к терактам пять пожилых женщин.

Под видом сотрудников российских силовых и государственных органов злоумышленники через мессенджеры Telegram и WhatsApp* похитили их деньги, включая средства от продажи жилья, и вынудили хранить или передавать замаскированные самодельные взрывные устройства для подрыва российских военнослужащих, используя пенсионеров как смертников.

Возбуждены дела о покушении на теракт и незаконном обороте взрывных устройств.

В ведомстве предупредили о подобных методах украинских спецслужб, призвали к бдительности и рекомендовали не общаться в мессенджерах с неизвестными.

— Федеральная служба безопасности предупреждает о том, что Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, а также украинские националистические структуры используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение, — цитирует заявление ФСБ ТАСС.

Ранее ФСБ совместно с МВД задержала в Краснодарское крае двух россиян и уроженца Центральной Азии, готовивших теракт по заданию киевских спецслужб. Уточнялось, что они были завербованы через Telegram-канал.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.