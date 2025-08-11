Сорвана диверсия на Транссибе

В Амурской области сотрудники ФСБ задержали жителя за попытку диверсии на участке Транссиба. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, мужчина вступил в переписку с представителем украинской террористической организации, представившимся Богданом. Он пообещал заплатить 25 тысяч рублей за поджог релейного шкафа на железнодорожном перегоне Транссиба. Мужчина согласился.

Теперь ему грозит до 20 лет колонии. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии, сам он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске юноша получил шесть лет за диверсию на железной дороге.