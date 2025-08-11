Жертвой атаки ВСУ на Нижегородскую область стал один человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 11 августа атаковали Нижегородскую область. В результате погиб один человек, двое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

«Их [ВСУ] цель — наши промышленные предприятия. При отражении в Арзамасском округе к сожалению жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больниц», — рассказал чиновник. Он отметил, что семье погибшего окажут помощь.

На месте происшествия сейчас работают специалисты. Ситуацию координирует мэр Арзамаса Александр Щелоков.

Ранее сообщалось о нескольких взрывах, прогремевших в Арзамасе. Местные жители видели в небе над одним из районов дым.