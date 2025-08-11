Подозреваемый в стрельбе в Джорджии обвинял вакцину от COVID-19 в депрессии

Подозреваемый в стрельбе в кампусе американского университета Эмори Патрик Уайт заявил, что вакцина против COVID-19 вызывала у него проблемы со здоровьем и депрессию.

Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на правоохранительные органы и людей, знавших подозреваемого.

«У Патрика Уайта, как полагают, были проблемы с психическим здоровьем. По словам источников, борясь с этими проблемами, Уайт всё больше зацикливался на вакцине от COVID-19 как на источнике своих обид», — говорится в статье.

Телеканал отмечает, что расследование продолжается, а упомянутая информация является на данный момент предварительной.

9 августа стрельба произошла на территории Университета Эмори в США, в результате инцидента погиб один из офицеров.