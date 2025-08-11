Мошенники похищают деньги у студентов, предупреждая о якобы зачислении средств

© Лилия Шарловская

В России появилась новая схема мошенничества, направленная против студентов. Как следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС, преступники связываются с учащимися через мессенджеры, представляясь ректорами или проректорами вузов.

Они сообщают о якобы поступающих на счета студентов средствах, полученных преступным путем, и предлагают помощь в решении проблемы.

Далее на связь выходит так называемый "куратор по безопасности", который под предлогом проверки операций просит включить демонстрацию экрана и войти в онлайн-банкинг. Введя жертву в состояние паники, мошенники убеждают ее оформить договор на "безопасный счет" и перевести туда все накопления.

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают россиян, предлагая оформить документы для эмиграции.