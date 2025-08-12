Организаторы концерта «Пикника» в «Крокусе» не уведомили полицию о мероприятии

Организаторы концерта группы «Пикник», во время которого произошел теракт, не уведомили полицию Красногорска о том, что шоу пройдет на площадке «Крокус Сити Холл». Об этом говорится в материалах дела, которые опубликовали во вторник, 12 августа.

Сообщается, что организатором концерта была компания MSM Group, которую признали потерпевшей стороной по уголовному делу о теракте на концертной площадке. После трагедии потерпевший Александр Загоскин через суд потребовал у MSM Group компенсацию в размере одного миллиона рублей. Однако суд отклонил иск Загоскина.

— Несмотря на то, что организаторы прислали обращение о проведении концерта не заблаговременно, в УМВД 22.03.2024 в период с 17 до 18 часов инспектором-кинологом было проведено обследование места проведения мероприятия и прилегающей к нему территории, о чем составлен соответствующий акт, — цитирует документ ТАСС.

Один из исполнителей террористического акта в «Крокус Сити Холле» приобрел у спекулянта билет на концерт группы «Пикник» всего за час до нападения, говорится в материалах дела. Следователи опросили билетного спекулянта, о котором идет речь.

Трагедия произошла 22 марта 2024 года: несколько террористов ворвались в здание «Крокус Сити Холла», после чего стали расстреливать всех находившихся внутри людей. В результате произошедшего погибли 145 человек. Подробнее об ужасной трагедии — в материале «Вечерней Москвы».