Мирные жители погибли при атаке ВСУ на российский регион

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тульскую область погибли два человека.

Кроме того, еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли», — говорится в сообщении.

Уточняется, что трое пострадавших получили ранения различной степени тяжести, их госпитализировали.

Минобороны: средства ПВО сбили 14 украинских дронов за два часа

Миляев выразил соболезнования родным и близким погибших.