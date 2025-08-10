Удар стихии оставил школу в Беслане без части крыши

В Беслане во время ливня сильный порывистый ветер унес часть крыши в школе №6. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести Алания | Владикавказ».

© Газета.Ru

На кадрах с места происшествия видно, что на здании нет части кровли.

Информационный портал «15-й регион» отмечает, что из-за ветра в городе также возникли проблемы с электроснабжением. Сейчас они устранены, но по-прежнему обесточены некоторые населенные пункты Правобережного района Северной Осетии.

В середине июня в армянском городе Апаран, расположенном к северо-западу от Еревана, из-за сильного ветра пострадали четыре человека. Смерч повредил крыши 21 здания, 19 легковых и три грузовых автомобиля и повалил 15 деревьев и восемь электрических столбов. По соображениям безопасности в городе отключили электро-, газо- и водоснабжение.