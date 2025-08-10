В Турции после землетрясения зафиксировали 20 афтершоков

\После землетрясения в турецкой провинции Балыкесир зафиксировали не менее 20 афтершоков.

© \\

Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD).

«На данный момент зафиксировано 20 афтершоков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что магнитуда пяти из них составила от 4 до 5.

В результате землетрясения в турецкой провинции Балыкесир обрушилось одно здание и повреждено не менее 24.

Пострадали четыре человека.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир на западе Турции.

Жители Стамбула также ощущали подземные толчки.