В Турции после землетрясения зафиксировали 20 афтершоков
\После землетрясения в турецкой провинции Балыкесир зафиксировали не менее 20 афтершоков.
Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD).
«На данный момент зафиксировано 20 афтершоков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что магнитуда пяти из них составила от 4 до 5.
В результате землетрясения в турецкой провинции Балыкесир обрушилось одно здание и повреждено не менее 24.
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир на западе Турции.
Жители Стамбула также ощущали подземные толчки.