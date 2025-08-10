В Турции произошло землетрясение

На западе Турции произошло землетрясение, при этом толчки ощущались в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Уточняется, что толчки ощущались на западе города в 19:55 (время совпадает с мск), их продолжительность составила около 20-30 секунд, в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые местные жители выбежали на улицу.

Приложения на смартфонах предупредили о толчках всего за несколько секунд до них.

В ночь на 10 августа МЧС России сообщило, что за прошедшие сутки на Камчатке зафиксировали 31 афтершок после мощного землетрясения.

Также на Ключевском вулкане произошли три пепловых выброса. Его незначительное количество выпало в населенных пунктах Усть-Камчатского округа.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр природного катаклизма находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. После него местных жителей предупредили об угрозе цунами и призвали их покинуть прибрежную зону.