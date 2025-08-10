Подозреваемый в поджоге релейного шкафа россиянин застрелил полицейского при задержании

В Архангельской области подозреваемый в поджоге релейного шкафа застрелил полицейского при задержании.

Об этом сообщает Telegram-канал «Транспортная полиция СЗФО».

«В момент задержания мужчина оказал сопротивление и открыл стрельбу из огнестрельного оружия, причинив смертельное ранение одному из полицейских и ранение ноги второму», — говорится в сообщении.

Отмечается, что напавший на полицейских — неоднократно судимый мужчина 1978 года рождения. На данный момент его задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ.

