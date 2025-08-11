Количество пострадавших из-за землетрясения в Турции увеличилось

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что количество пострадавших в результате землетрясения в провинции Балыкесир на западе Турции увеличилось до 29. Кроме того, один человек погиб.

«У нас 29 пострадавших. Ни один из них не получил серьёзных травм», — передаёт его слова телеканал TRT Haber.

Кроме того, уточняется, что в результате природного явления были разрушены 16 домов. При этом перебоев с электричеством, водой, газом и связью нет.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к жителям страны после землетрясения в провинции Балыкесир.

Также сообщалось, что в Турции после землетрясения зафиксировали 20 афтершоков.