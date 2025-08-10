Раскрыты последствия выброса пепла на Камчатке

Жители поселка Ключи пожаловались на то, что их дома, машины «почернели» — из-за выбросов пепла и лавы из Ключевской Сопки на строения и автомобили опустилась «серая мгла», пишет РБК.

Журналисты напомнили, что после землетрясения магнитудой 8,7 на Камчатке продолжаются подземные толчки. Кроме того, проснулись многие вулканы, извержения действующих стали значительно сильнее.

Так, 9 августа на вулкане Ключевском на Камчатке произошел выброс пепла на высоту 11,5 км. Шлейф распространился в сторону Камчатского пролива.

10 августа вулкан Ключевская Сопка выбросил пепел на высоту до 10 км, шлейф двинулся к Берингову морю.

В регионе введен красный уровень авиационной опасности. Жителей просят не совершать восхождения на вулканы и соблюдать меры предосторожности.