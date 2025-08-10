В Махачкале затопило улицы во время ливня

Проливные дожди обрушились на столицу Дагестана днем 10 августа. В городе затопило несколько улиц, образовались пробки.

Очевидцы делятся кадрами последствий разгула стихии в соцсетях. По улицам Махачкалы текли бурные потоки воды, которые грозили смыть все на своем пути. В нескольких частях города затопило автомобили, а вода доходила людям до пояса.

Как сообщили в муниципальном учреждении "Благоустройство Махачкалы", сотрудники уже ликвидируют последствия разгула стихии. В первую очередь они прибыли на те участки, которые оказываются в зоне риска во время обильных осадков.

На видео, опубликованном в Telegram-канале учреждения, сообщается, что вода уже ушла в нескольких районах города. Специалисты продолжают очищать ливневки и устранять заторы в системе ливневой канализации.