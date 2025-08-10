Раскрыто содержание предсмертной записки убившей детей и себя россиянки

Жительница Екатеринбурга, которая убила своих детей, а затем покончила с собой, оставила предсмертную записку. Об этом пишет ИА Регнум со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что мать женщины, работавшей врачом в больнице, не могла долго связаться с дочерью и забила тревогу. Она обнаружила в квартире тела женщины, 6-летнего мальчика и 4-летней девочки.

Медик, предварительно, убила дочь и сына ножом, а затем решила свести счеты с жизнью.

Кроме того, правоохранители нашли в квартире записку от женщины со словами «Нас больше у тебя нет».

По данным собеседника агентства, причиной действий россиянки мог стать развод с мужем, пара рассталась два года назад. Женщина после этого находилась в состоянии депрессии.

Однако соседи характеризовали ее как заботливую мать и хорошего специалиста.

