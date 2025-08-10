В Турции паром врезался в греческие корабли
Паром с пассажирами столкнулся с несколькими судами в порту турецкого Чешме. Об этом сообщает издание Haberler.
Инцидент произошел в воскресенье утром.
«Сегодня утром произошел сбой в машинном отделении пассажирского парома, следовавшего из Чешме на Хиос. Судно, потеряло управление при входе в порт, и остановилось, только врезавшись в пришвартованные корабли под греческим флагом.
Пострадавших не было, однако, после аварии «пассажиры застряли на корабле примерно на два часа».
Затем их благополучно доставили на берег с помощью буксиров.
Сейчас на судне ищут повреждения, возможно, полученные в результате столкновения.
Турецкий Чешме расположен в 85 километрах к западу от Смирны (Измира), на одноимённом полуострове, напротив греческого острова Хиос.