В Турции паром врезался в греческие корабли

Паром с пассажирами столкнулся с несколькими судами в порту турецкого Чешме. Об этом сообщает издание Haberler.

Инцидент произошел в воскресенье утром.

«Сегодня утром произошел сбой в машинном отделении пассажирского парома, следовавшего из Чешме на Хиос. Судно, потеряло управление при входе в порт, и остановилось, только врезавшись в пришвартованные корабли под греческим флагом.

Пострадавших не было, однако, после аварии «пассажиры застряли на корабле примерно на два часа».

Затем их благополучно доставили на берег с помощью буксиров.

Сейчас на судне ищут повреждения, возможно, полученные в результате столкновения.

Турецкий Чешме расположен в 85 километрах к западу от Смирны (Измира), на одноимённом полуострове, напротив греческого острова Хиос.