Супруги из Москвы потеряли 27 млн рублей после разговора «бывшим начальником» мужа

Супруги-пенсионеры из Москвы лишились сбережений после звонка от якобы бывшего работодателя мужа, сообщает столичная прокуратура.

© Газета.Ru

Недавно мужчина получил звонок в мессенджере от человека, который представился его бывшим начальником. Тот рассказал, что в организации проводится проверка сотрудников и скоро ему позвонит сотрудник ФСБ для уточнения деталей.

Далее мужчина вступил в переписку с незнакомцем, назвавшимся сотрудником силовых структур. Тот сообщил, что банк заблокировал перевод денег от его имени на счет «преступника». Позже в мошенническую схему включилась женщина, выдавшая себя за сотрудницу банка.

«Все свои действия я должен был согласовывать с «силовиком», ни с кем не общаться без его разрешения, не отвечать на вопросы и никому не рассказывать о происходящем», — отметил пострадавший.

Поддавшись на уловки аферистов, мужчина вместе с супругой под предлогом передачи сбережений сотрудникам силовых органов снимали деньги со счетов и передавали курьерам. За две недели пенсионеры перевели мошенникам 27 млн рублей.

Когда мужчина начал получать угрозы от «телефонных наставников», он понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.