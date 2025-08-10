В Петербурге 16-летнего подростка ранили в уличной драке

В Санкт-Петербурге несовершеннолетний получил ножевые ранения в драке со знакомым. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел вечером 9 августа в Калининском районе города. Двое подростков поссорились у дома на проспекте Науки и начали драться. Во время потасовки 18-летний молодой человек нанес 16-летнему юноше несколько ударов ножом.

С места происшествия пострадавшего забрала скорая. Он попал в больницу с колото-резаными ранениями левого локтя, грудной клетки, правого бедра и ушной раковины. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Полиция изъяла складной нож, принадлежащий нападавшему. О его задержании пока не сообщалось. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.