В Одесской области на пляже взорвалась мина

На Украине на побережье Одесской области, как сообщило украинское издание "24-й канал" со ссылкой на правоохранительные органы, женщина и двое мужчин погибли в результате двух взрывов.

Точное место инцидента не указывается. Ранее местные СМИ передавали: взрывы произошли в районе курортного поселка Затока в закрытой для купания зоне.

С 2022 года ВСУ проводили активные минные постановки в Черном море, в дальнейшем сорванные штормом дрейфующие мины находили вплоть до берегов Турции.