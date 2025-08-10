Известный врач разбился на квадроцикле вместе с дочерью

Трагический закат оборвал жизни главврача Ивановской горбольницы и его юной дочери. Вчера, около семи часов вечера, их гидроцикл на полном ходу врезался в опору пешеходного моста, оставив после себя лишь горечь невосполнимой утраты.

По информации SHOT, семья Евгения Стулова проводила выходные в живописном поселке Каменка Ивановской области. Безмятежный отдых на реке Сунже обернулся роковым происшествием. Мощный гидроцикл, управляемый нанятым водителем, стремительно несся по водной глади, но внезапно потерял управление и со всей силой обрушился на бетонную преграду.

Удар оказался смертельным для врача и его дочери. Водитель в тяжелейшем состоянии был доставлен в больницу, где врачи борются за его жизнь.

Евгений Стулов, совсем недавно, в начале августа, возглавивший Ивановскую городскую больницу №7, был не только талантливым хирургом, но и человеком с большим сердцем. В 2024 году он был удостоен звания «Почётный донор России», отдавая свою кровь ради спасения других. Его дочь, студентка медицинского университета, пошла по стопам отца, работая в стационаре и готовясь посвятить себя служению медицине. Теперь их имена навсегда останутся в памяти коллег и пациентов.