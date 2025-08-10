Уголовное дело возбудили после затопления буксира в Петербурге

Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по факту затопления морского буксира "Капитан Ушаков", который был пришвартован у причала Балтийского завода.

Как сообщили 10 августа в следственных органах, дело возбуждено по признакам части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

По данным следствия, вечером 8 августа 2025 года при проведении строительных работ на буксире, принадлежащем Ярославскому судостроительному заводу, произошел крен судна на правый борт.

"В результате инцидента судно частично затонуло в акватории реки Большая Невка. Пострадавших нет. Сумма ущерба составила свыше 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

В настоящее время проходят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.