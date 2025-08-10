В российском регионе ввели режим ЧС после атаки беспилотников

В Миллеровском районе Ростовской области после атаки беспилотных летатаельных аппаратов (БПЛА) ввели режим чрезвычайной ситуации.

Об этом заявил глава районной администрации Олег Коваленко в своем Telegram-канале.

«В настоящее время в зоне повреждения вводится режим ЧС, муниципальная комиссия проводит оценку полученного ущерба», — написал он.

Коваленко также добавил, что вследствие падения обломков беспилотника пострадали несколько частных домов. При этом известно, что пострадавших нет.

В ночь на воскресенье, 10 августа, Ростовская область подверглась воздушной атаке. Главы региона Юрий Слюсарь уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники в Миллеровском и Чертковском районах.