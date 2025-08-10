Россиянку несколько дней держали в подвале аэропорта Южной Кореи

Жительницу Москвы Татьяну задержали при въезде в Южную Корею. Ее на несколько дней поместили в подвал аэропорта Сеула, а затем отправили обратно в Россию. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Татьяна полетела в отпуск в Южную Корею через Китай. Все документы были в порядке: разрешение на въезд, забронированный номер в отеле, обратные билеты и расписанный маршрут.

Однако в аэропорту южнокорейские пограничники задержали москвичку, и повели на допрос. По словам туристки, они требовали назвать номера ее корейского туристического автобуса, и рассказать, что она будет есть на завтрак.

У Татьяны отобрали документы и телефон (находящуюся в нем информацию тщательно изучали), а вместо стаканчика для воды выдали бумажный пакет.

«После этого девушке выдали документ, что ей отказано во въезде в Южную Корею без объяснения причин, и поместили в подвал аэропорта, где находилось ещё 9 таких же «счастливчиков», — пишет канал.

Все находящиеся в подвале спали на стульях.

В итоге россиянка лишилась отпуска и вернулась в Москву рейсом с пересадками.