Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 на Камчатке

На Камчатке произошло еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 6,0.

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 6,0 зафиксированном на территории полуострова. Очаг подземных толчков находился на глубине около 33 километров, примерно в 215 километрах от города Петропавловск-Камчатский.

Информации о его ощущаемости пока не поступало, передает ТАСС.

