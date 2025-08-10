МВД: Убившая детей 49-летняя жительница Екатеринбурга работала врачом

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, в том числе малолетних" после того, как в одной из квартир были обнаружены тела двух детей и их матери.

Напомним, сегодня утром в квартире на улице Бардина нашли тела девятилетнего мальчика, трехлетней девочки и их 49-летней матери. По предварительным данным, женщина сначала убила детей, а затем, предположительно, покончила с собой.

"Первые сведения о ЧП в квартире, о которой идет речь, поступили от матери женщины (бабушки погибших детей) в 06:48 (04:48 мск), - сообщил подробности трагедии начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. - Родственница рассказала, что ее дочь не выходит на связь, и что она из-за депрессии может "наломать дров". Когда бабушка открыла жилище своими ключами, перед сотрудниками полиции предстала жуткая картина, словно из фильма ужасов: убитые малыши лежали на детской кровати, а тело их матери находилось на кухне, на полу. Визуальный осмотр квартиры показал, что следов ограбления и хищения ценностей не обнаружено"

В ведомстве отметили, что женщина работала врачом в одном из медучреждений города. Предварительно установлено, что семья не состояла на учете в ПДН, женщина не находилась на психиатрическом учете. В целом мать имела положительную характеристику, дети ходили в образовательные учреждения - старший ребёнок хорошо учился, должен был пойти в третий класс, а младшая девочка ходила в детский сад.

По одной из версий, отмечает полковник Горелых, женщина могла убить своих детей и в дальнейшем свести счеты с жизнью. Причины, которые могли побудить женщину к такому поступку, а также более подробные и точные обстоятельства трагедии сейчас выясняют представители МВД и СКР в ходе совместного начавшегося разбирательства, подчеркивают в пресс-службе.