В Новосибирской области подростка ударило током на крыше поезда

В Новосибирской области устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего на железной дороге, школьника ударило током. Об этом сообщается в Telegram-канале транспортной полиции Сибири.

Инцидент произошел на станции Инская. 15-летний школьник забрался на крышу стоявшей электрички и оказался на критически близком расстоянии к проводу контактной сети. Подростка ударило током.

С многочисленными ожогами пострадавший госпитализирован, подробности о состоянии мальчика неизвестны. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого в Москве зацепер получил удар током. Школьник приехал в гости к бабушке в Царицыно. Он отпросился погулять и встретился со своими знакомыми. Подростки решили прокатиться на крыше электрички, забрались на крышу поезда на станции Царицыно, и когда электричка тронулась, 13-летний мальчик пошел по крыше. В какой-то момент он потерял равновесие и схватился за пантограф, его ударило током, пострадавший потерял сознание. Друзья помогли ему спуститься с вагона на следующей станции, однако он не стал вызывать скорую, осознавая, что его могут наказать за опасную выходку, поэтому решил не рассказывать о случившемся никому из взрослых.