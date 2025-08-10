В американском городе произошла массовая стрельба

Шесть человек пострадали при массовой стрельбе в городе Балтимор в США, среди пострадавших — пятилетняя девочка.

Об этом сообщает канал CBS.

«Полиция расследует случай массовой стрельбы в Парк-Хайтс... (...) Пострадали шесть человек», — утверждается в публикации со ссылкой на начальника полиции американского города Ричарда Уорли.

Уточняется, что несовершеннолетняя получила ранение в руку. Один мужчина находится в критическом состоянии. Информации о злоумышленнике пока нет.

Ранее в американском штате Теннесси на встрече выпускников произошла массовая стрельба. Неизвестный открыл стрельбу в городе Чаттануга около 15:00 по местному времени. Услышав звуки выстрелов, выпускники бросились врассыпную, но несколько человек получили ранения, госпитализированы четверо.