В МВД рассказали о схеме хищения денег через QR-коды

В России популярна мошенническая схема с использованием поддельных QR-кодов в местах общего пользования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

По данным ведомства, при сканировании таких кодов пользователь может вместо доступа к акции или скидке автоматически перевести деньги на счет злоумышленников. В ведомстве отметили, что подобные поддельные QR-коды нередко размещаются в общественных местах.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в МВД рекомендуют проверять источник QR-кода и обращать внимание, куда ведет ссылка — большинство приложений отображают адрес перед переходом. Не стоит вводить личные и банковские данные без необходимости, а приложения следует скачивать только из официальных магазинов.

В ведомстве также советуют использовать антивирусные программы и защищенные приложения для сканирования QR-кодов.

