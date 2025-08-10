Участник атаки на "Крокус" готовился в Афганистане по фальшивому паспорту

Один из участников теракта в "Крокус Сити Холл" выезжал в Афганистан для обучения террористической деятельности по поддельному паспорту. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно документам, Саидакрами Рачабализода по указанию руководителей террористической организации проходил подготовку на территории Исламского Эмирата Афганистан, въехав туда из Турции через Пакистан по фальшивым документам. Группировка "Вилаят Хорасан" создала для атаки на "Крокус" несколько ячеек, участники которых изначально не знали друг друга.

Рачабализода познакомился с сообщником Шамсидином Фаридуни в Стамбуле, после чего они прибыли в Россию. Другие фигуранты дела проживали в Подмосковье, Екатеринбурге и Каспийске. 8 августа сообщалось, что террористическая группировка "Вилаят Хорасан", ответственная за теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", финансировалась за счет преступной деятельности. Нападение вооруженной группы на зрителей концертного зала "Крокус" в Подмосковье произошло вечером 22 марта 2024 года перед концертом рок-группы "Пикник".

Террористы ворвались в помещение и открыли стрельбу по людям. Затем в здании прогремели взрывы и начался пожар. Жертвами теракта стали 149 человек.