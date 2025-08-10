В последнее время мошенники активно рассылают фейковые уведомления о «компенсациях» через «Госуслуги». Такие сообщения приходят по смс, email или в мессенджерах и маскируются под официальные рассылки. Их цель — выманить персональные данные или списать деньги с карты под предлогом выплат от государства.

Об этом RT предупредил Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.

«Настоящие уведомления не содержат прямых ссылок на платёжные формы. Если в сообщении есть кнопка «Получить выплату» или фразы вроде «Срочно! Осталось 2 часа!» — это явный признак мошенничества. Все выплаты можно проверить только через личный кабинет на официальном сайте gosuslugi.ru, который лучше вводить вручную, а не переходить по ссылке из письма», — посоветовал аналитик.

По его словам, если человек получил подозрительное сообщение, то нельзя ни в коем случае не вводить паспортные данные, СНИЛС или реквизиты карты на сторонних сайтах.

«Если сомневаетесь в подлинности уведомления, позвоните на горячую линию «Госуслуг» по номеру 115 (с мобильного) или 8 800 100-70-10 (бесплатно с любого телефона). Если вы случайно передали мошенникам данные банковской карты, немедленно заблокируйте её через приложение банка или по телефону службы поддержки», — добавил Силаев.

Киберэксперт подчеркнул, что государственные сервисы никогда не требуют перевода денег для получения компенсации.

Ранее россиян предупредили об участившихся случаях воровства данных через Wi-Fi-сети.