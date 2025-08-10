Очередной выброс вулканического пепла произошел на Камчатке

На Камчатке специалистами зафиксирован очередной выброс пепла до 10 000 метров при высоте самого исполина — 4750 метров. Он произошел утром в воскресенье, 10 августа, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

По данным чрезвычайного министерства, сохраняется вероятность выпадения небольшого количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского округа.

Пепловый шлейф тянется в восток-северо-восточном направлении в сторону Берингова моря. Поскольку населенные пункты остаются под угрозой пеплопада, местным жителям рекомендовали не покидать дома и не выходить на улицу, если в этом нет острой необходимости.

Ранее сообщалось, что опасность вулкана на Камчатке для самолетов стала критической. Извержение вулкана получило красный код авиационной опасности. Тем временем в камчатских поселках началась уборка улиц от вулканического пепла. Населению продолжают круглосуточно раздавать средства индивидуальной защиты.