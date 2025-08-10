Вулкан Симмоэ в Японии выбросил столб пепла

Крайне активный вулкан Симмоэ на юго-западном японском острове Кюсю выбросил столб раскаленного пепла и дыма на высоту более трех километров. Об этом сообщает телеканал NHK.

"Ожидается выпадение большого количества вулканического пепла в городах Кобаяси и Такахара префектуры Миядзаки, а также в городе Кирисима префектуры Кагосима", - говорится в публикации.

Телеканал добавил, что японская метеорологическая обсерватория сохранила уровень опасности извержения на третьем уровне, призывая людей быть бдительными. По информации NHK, зону к северо-востоку от кратера Симмоэ на расстоянии 14 км засыпало мелкими камнями и пемзой, кроме того, местные власти предупреждают об опасности выброса потока лавы.

Вулкан Симмоэ высотой свыше 1,4 тысячи метров сотрясают землетрясения с конца июня этого года. Он несколько раз извергался с октября 2017 года. Незадолго до этого МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на данные региональной группы реагирования на вулканические извержения сообщило, что был зафиксирован пепловый выброс из вулкана Ключевского на высоту до 10 тысяч метров при высоте самого исполина — 4750 метров. Ключевскому вулкану присвоен "красный" код авиационной опасности.

Также сообщалось, что мощнейшее землетрясение за 73 года на Камчатке привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский, началось излияние лавовых потоков на Ключевском.