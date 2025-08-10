В Лондоне арестовали более 465 участников митинга в поддержку Палестины

Сотрудники полиции арестовали более 465 человек, которые принимали участие в митингах в поддержку Палестины в Лондоне. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на правоохранительные органы.

© Газета.Ru

Издание отметило, что аресты были связаны с антитеррористическим законодательством. По данным журналистов, протестующие нарушили правительственный запрет на проведение акции в поддержку Палестины, приняв в ней участие. По словам представителя полиции, это самый массовый день арестов за последние годы.

В правоохранительных органах отметили, что для пресечения митинга на мероприятии были задействованы "значительные ресурсы".

При этом в полиции выразили готовность "арестовать любого, кто выразит поддержку палестинскому движению". В конце июля в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявили, что британские власти намерены осенью официально признать Палестинское государство, если Израиль не остановит военную операцию в секторе Газа. Кроме того, Лондон призвал Тель-Авив не препятствовать гуманитарным поставкам в анклав, а также отказаться от аннексии территории на Западном берегу Иордана.