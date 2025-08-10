Над Воронежем прозвучало пять взрывов

Жители Воронежа услышали над городом по меньшей мере пять взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, на юге города раздалось от двух до пяти взрывов, а перед ними звучал сигнал воздушной тревоги. На этом фоне в Воронеже наблюдаются сбои в работе интернета. Предварительно в небе ликвидируют украинские БПЛА.

© Газета.Ru

В посте отмечается, что жители города Миллерово в Ростовской области тоже рассказали о нескольких хлопках и звуке мотора в небе. До этого на территории Воронежа была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов. Власти призвали местных жителей укрыться в помещении и отойти от окон.

Если же они увидят дрон, необходимо покинуть зону его видимости и позвонить по номеру 112. Дальнейшая информация поступит от местного правительства или МЧС. Аналогичный режим действует в Лискинском и Острогожском районах Воронежской области.