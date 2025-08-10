Жители трех украинских городов вышли на митинги

Украинцы вышли на митинги в поддержку семей пропавших без вести военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

Демонстрации прошли в Киеве, Харькове и Сумах. Собравшиеся обвинили чиновников в затягивании выплат компенсаций и равнодушии к семьям бойцов, скандируя «они отдали все, но не получили ничего». Они также потребовали от властей бороться с коррупцией, подчеркнув, что она уничтожает демократию.

Ранее стало известно, что украинское командование меняет статус пленных солдат на «пропал без вести», чтобы сократить выплаты родным.