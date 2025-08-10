Ядерный взрыв в бухте Чажма – 1985: почему это был предвестник Чернобыльской катастрофы

10 августа 1985 года, ровно 40 лет назад, на Дальнем Востоке произошла одна из крупнейших ядерных катастроф в мировой истории, о которой мало кто знает. Во время плановых работ по перезарядке реакторов на атомной подводной лодке К-431 в бухте Чажма началась неуправляемая цепная реакция. После взрыва огромной мощности радиационное загрязнение распространилось на побережье и акваторию. Десять моряков погибли на месте, сотни людей получили облучение. Причиной ЧП тогда назвали небрежные действия персонала. Власти скрыли всю информацию и, похоже, не сделали никаких выводов, ведь совсем скоро произошла катастрофа в Чернобыле. Что случилось на Дальнем Востоке в 85-м — в материале «Ленты.ру».

Члены командования Тихоокеанским флотом на мгновение оцепенели. Только что в помещение, где они ждали концерта приехавшей во Владивосток певицы Эдиты Пьехи, вбежал дежурный офицер и доложил им о взрыве ядерного реактора.

Уже через несколько минут заместитель командующего ТОФ вице-адмирал Николай Ясаков, начальник политуправления вице-адмирал Александр Славский и сопровождавшие их лица находились на борту катера «Тайфун», который на всех парах несся в бухту Чажма.

На территории судостроительного завода, куда они высадились, было совершенно безлюдно. Начальство не поверило полученной информации и в ответ на сбивчивый доклад местного офицера, явно пребывавшего в состоянии шока, Ясаков разразился гневной тирадой.

Вы думаете, что говорите? — бушевал он. — Если бы произошел ядерный взрыв, здесь была бы пустыня! Ведите нас к месту происшествия!

Вскоре адмиралам открылась страшная реальность. На месте реакторного отсека атомной подлодки К-431 зияла огромная рваная воронка. На пирсе и на берегу валялись обломки разорванного металла и фрагменты человеческих тел. Тогда еще никто не знал, что в бухте Чажма произошла одна из крупнейших радиационных катастроф в истории человечества. До Чернобыля оставалось всего восемь месяцев.

«Моему взору предстала страшная картина»

Развитие мирного атома началось в СССР во второй половине 1950-х годов. По всей стране словно грибы после дождя вырастали атомные электростанции. Вслед за первыми энергоблоками Белоярской и Нововоронежской АЭС строились объекты на Украине, в средней полосе РСФСР, в Закавказье и даже за Полярным кругом.

«Мы приступили с опозданием на десять лет к широкому их строительству и потому рванули с места в карьер, экономя на защитных "колпаках" и прочем, чтобы только больше, больше за те же самые средства», — вспоминал физик-ядерщик Валерий Легасов.

Первая радиационная авария на атомной подводной лодке произошла еще 4 июля 1961 года. В тот день экипаж ракетной АПЛ-19, первой в СССР, нес боевую службу в Северной Атлантике и столкнулся с проблемами в первом контуре охлаждения реактора. Катастрофы удалось избежать, однако большинство моряков при ликвидации аварии получили облучение. Девять человек скончались, остальные попали на госпитальные койки и получили различные группы инвалидности.

Власти держали происшествие в строжайшем секрете. Со всех оставшихся в живых взяли подписку о неразглашении. Родственникам пострадавших откровенно врали. Так, родителям одного из моряков сказали, что их сына ударило током

По словам капитана 1-го ранга в отставке Эдуарда Платонова, слабым местом всех первых атомных энергетических установок подводных лодок были парогенераторы. Практически ни один выход в море не обходился без сигнала «Радиационная опасность», связанного с поломкой одного из них. То есть происходила утечка, шло распространение радиации по другим отсекам.

Вышедший из строя парогенератор отсекался, устранялись последствия ухудшения радиационной обстановки, и атомоход продолжал выполнение своих задач. На судоремонтный завод подводные лодки приходили с половиной заглушенных парогенераторов.

Ровно такая история произошла с АПЛ К-11, которая более года провела на верфи «Звездочка» в Северодвинске. Уже после окончания ремонта, 12 февраля 1965 года, там проводилась перегрузка активной зоны реактора АПЛ. Из-за халатности персонала произошел несанкционированной пуск реактора, сопровождавшийся парогазовым выбросом и пожаром.

И вновь советский флот потерял моряков. Офицеру Платонову сильно повезло: за несколько часов до трагедии ему предложили лишний билетик на концерт, который давали в местном Дворце культуры артисты из Ленинграда, и он поменялся сменами с товарищем.

По прибытии на корабль моему взору предстала страшная картина, — вспоминал Платонов. — Сквозь отверстие съемного листа был виден обуглившийся и полузатопленный реакторный отсек, над которым еще струился то ли дым то ли пар, а, может быть, и то и другое вместе. Через люк восьмого отсека я спустился в кормовые отсеки. Там я увидел не менее удручающую картину

Шестой, седьмой и восьмой отсеки были наполовину затоплены водой, загрязненной радиоактивными веществами в огромной концентрации. Радиоактивному загрязнению подверглись территория завода, причалы и акватория порта — при тушении пожара затопили реакторный отсек, в результате образовалось 350 тонн высокоактивной воды. Еще 150 тонн прорвалось в турбинный отсек. Чтобы избежать затопления лодки, радиоактивную воду откачали за борт — прямо на заводской акватории. Подлодка осталась на плаву, но реакторный отсек пришлось вырезать. Позже его затопили у Новой Земли.

«Были допущены грубейшие нарушения»

Прошло еще 20 лет. В апреле 1985 года атомная подводная лодка К-431 перешла из залива Владимира в Японском море (юго-восток Приморского края) в бухту Чажма для замены отработавшего ядерного топлива и пришвартовалась с северной стороны ко второму пирсу судоремонтного завода № 30. Рядом с ней стояли контрольно-дозиметрическое судно (КДС), АПЛ К-42 и несамоходная плавучая техническая база (ПТБ), а с другой стороны пирса — еще две ремонтировавшиеся атомные подлодки и катер МК-16.

Перегрузкой ядерного топлива на К-431 предстояло заняться личному составу Береговой технической базы (БТБ). Вскоре после прибытия подлодки специалисты БТБ проверили состояние атомохода и составили акт о готовности к выполнению задачи. С этого момента они стали отвечать за безопасность всех работ. Руководил перегрузкой капитан 3-го ранга Вячеслав Ткаченко, у которого, как говорили потом, шла черная полоса в жизни.

Над реакторным отсеком К-431 сняли легкий и прочный корпуса и поставили специальное технологическое оборудование — перегрузочный домик из силумина (сплав алюминия с кремнием) под названием «Зима», который предотвращал попадание осадков в отсек и сохранял температурный режим.

9 августа 1985 года офицеры перегрузочной команды благополучно заменили активную зону на одном реакторе. Однако при перегрузке второго (кормового) произошло ЧП. Он потек, не выдержав гидравлических испытаний, обнаружилась негерметичность стыковочного узла крышки кормового реактора. Все случилось из-за постороннего предмета, попавшего на уплотнительное медное кольцо.

Это означало увеличение срока перегрузки ядерного топлива, поскольку требовалось внести коррективы в технологический процесс.

В нарушение инструкции офицеры перегрузочной команды не доложили о случившемся. Они решили вернуться на подлодку на следующий день и устранить неполадки «втихую», чтобы об этом никто не узнал. Моряки не сомневались, что все пройдет гладко: решили поднять крышку реактора, очистить кольцо, поставить крышку на место и провести гидравлическое испытание

«Незадолго до 12 часов 10 августа начали подъем крышки реактора, — Александр Груздев. — На К-431 и ПТБ-16 личный состав находился на боевых постах. На центральном посту лодки операторы главной энергетической установки по приборам контролировали поведение атомного реактора. При этом в организации работ были допущены грубейшие нарушения ядерной безопасности».

Команду «Атом», как это должно делаться при проведении такой операции, по кораблю не объявляли. При монтаже устройства сухого подрыва не закрепили стопор удержания компенсирующей решетки.

Итак, в субботу, 10 августа перегрузчики взялись за работу, рассчитали расстояние, на которое кран мог бы поднять крышку так, чтобы не началась цепная реакция. Однако они не знали, что вместе с крышкой вверх пошла компенсирующая решетка и остальные поглотители. Создалась критическая ситуация, дальнейший ход событий зависел от малейшей случайности.

И она произошла, — писал позднее вице-адмирал Виктор Храмцов, один из расследователей ЧП. — Крышка с компенсирующей решеткой и поглотителями висела на кране, а кран был на плавмастерской, которая могла качнуться в ту или иную сторону, то есть еще более поднять крышку на пусковой уровень или опустить

«События развивались по худшему сценарию»

Дальше в дело вмешался роковой случай — ровно в полдень в бухту с моря неожиданно ворвался небольшой кораблик-торпедолов, предназначенный для вылавливания учебных торпед после стрельб. Несмотря на предупреждающие сигналы на брандвахте, он прошел через Чажму на высокой скорости, подняв большую волну. Она качнула плавмастерскую с краном, крышка реактора выдернулась вверх со всей системой поглотителей, и сам реактор вышел на пусковой уровень.

Произошла цепная реакция, — описывал Храмцов момент катастрофы. — Выделилось огромное количество энергии, произошел выброс вверх всего, что было в реакторе, над ним и рядом с ним. Перегрузочный домик сгорел и испарился, сгорели в этой вспышке офицеры-перегрузчики, кран на плавмастерской вырвало и выбросило в бухту

Взрыв был такой силы, что 12-тонная крышка будто фанерная подлетела вверх на высоту двух километров и снова рухнула на реактор, затем свалилась на борт, разорвав корпус лодки ниже ватерлинии. Выжившие запомнили одну яркую световую вспышку высотой около шести метров, после которой над реактором поднялся оранжево-серый дым и образовалось облако, начавшее перемещаться в северо-западном направлении.

Вода из бухты хлынула в реакторный отсек. Все, что было выброшено в момент взрыва, падало дождем на корпус К-431, К-42, ПТБ, КДС, акваторию бухты, пирсы, завод, сопки. В считаные минуты все вокруг взорвавшегося атомохода, попавшее в след выброса, стало радиоактивным. Реакция шла 0,7 секунды, мощность излучения составила выше 50 тысяч рентген.

От взрыва в реакторном отсеке возник сильный пожар, а по правому борту подлодки образовалась длинная трещина шириной несколько сантиметров. Кабели электропитания с берега оборвало, и отсеки погрузились во тьму. Через щели внутрь начала поступать морская вода.

Как произошла катастрофа? У реактора повысилась мощность, потому что они вместе с крышкой вынули компенсирующие решетки, он перешел в надкритическое состояние, резкое выделение энергии привело к нагреву и закипанию воды, — объясняет «Ленте.ру» инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский. — А вода — теплоноситель и замедлитель. После того как она испарилась, ядерная реакция остановилась. В какой-то степени эта конструкция ограничила последствия аварии

По его словам, произошло очень короткое энерговыделение, ограниченный ядерный взрыв.

«В какой-то степени повезло, что [взрыв] произошел на заключительном этапе перегрузки топлива, а не на начальном, — подчеркивает специалист. — Ядерное топливо — это, по сути, природный уран. А топливо, которое работает в конце цикла реактора, содержит все известные по Чернобылю изотопы-убийцы — йод, цезий, стронций и т. д. То есть сам по себе выброс по масштабу был значительно меньший, чем если бы моряки напортачили на начальном этапе данной операции».

Ожаровский также отмечает, что базы расположения АПЛ должны быть готовы к радиационным авариям. К Чажме это не относилось.

Дальше события развивались по худшему сценарию: неподготовленные люди занялись ликвидацией пожара, — продолжает он. — При этом использовались не все положенные средства индивидуальной защиты. Говорили, что грязь растащили по военному поселку. По инструкции должен быть пункт дозиметрического контроля, где людей отмывают и проверяют. Радиоактивные вещества в первую очередь прилипают к одежде, обуви, коже, волосам

Непосредственно в результате взрыва погибли восемь офицеров и два матроса. Все ядерное топливо, не сгоревшее в момент цепной реакции, выбросило в воздух в виде высокорадиоактивных частиц. Дымовой шлейф с аэрозолями радионуклидов протяженностью до 30 километров и шириной пять с половиной километров шел с юго-востока на северо-запад. Помимо всех судов, стоявших в бухте Чажма, он накрыл разбросанные по береговой линии поселки.

Экипаж К-431, разделенный взрывом на две части, оказался в критическом положении. В первый момент многие не поняли возникшую опасность радиации, а когда все-таки осознали случившееся — не все смогли держать себя в руках.

Часть личного состава просто сбежала с подводной лодки. Замполит укрылся в своей каюте на плавучей казарме (ПКЗ), в целях нейтрализации радиоактивности выпил спирта и отключился. Оставшиеся моряки вступили в борьбу за корабль и собственную жизнь

В конце концов пожар удалось потушить пеной, но люди при этом подверглись сильному облучению.

Произошедшее глубоко шокировало капитана 3-го ранга Ткаченко. Он впал в беспомощное состояние и больше не мог исполнять свои обязанности. Принявший командование вместо него Валерий Сторчак моментально оценил обстановку и понял, что находящиеся около взорванного реактора моряки, скорее всего, получат смертельную дозу радиации. Опытный подводник решил сократить число жертв, насколько это возможно, пусть даже и ценой собственной жизни.

20 с лишним моряков-перегрузчиков и «зеленых» матросов, прослуживших менее года, Сторчак немедленно отправил с борта плавбазы на берег. Остальных разбил на смены, мгновенно приступившие к дезактивационной работе. С помощью спасательного судна «Машук» ПТБ-16 вывели из бухты Чажма к острову Путятина.

Многих моряков К-431 и ПТБ-16 госпитализировали. Кого-то в срочном порядке переправили в Ленинград.

Капитан 3-го ранга Сторчак уезжать отказался, — резюмировал Груздев. — «Лучше умирать дома», — объяснил он. Какую дозу облучения получили моряки при борьбе за живучесть К-431 и дезактивации ПТБ-16, никто не фиксировал: в то время флот не располагал средствами контроля больших доз

Одними из первых на помощь попавшим в беду бросились моряки с подлодки К-42 — не все, конечно, но часть команды. Дежурный по дивизиону Дмитрий Лифинский, в ту пору капитан 3-го ранга, вскочил на палубу, объявил аварийную тревогу и дал сигнал «Радиационная опасность». Включив помпы, они в три ствола стали тушить пожар.

«Страха не было», — признавался он десятилетия спустя.

Вероятно, благодаря оперативным действиям этого офицера и его сослуживцев удалось избежать еще больших неприятностей, и в зону бедствия не попали жители на тот момент полумиллионного Владивостока.

«Останки моряков залили в бетон»

Операция по ликвидации последствий ядерной катастрофы длилась больше месяца, в работах участвовало около двух тысяч человек — подразделения приморской флотилии, гражданской обороны, химической защиты, морской инженерной службы, военно-строительные отряды. В авральном порядке пришлось предотвращать затопление К-431, которая из-за образовавшейся при взрыве трещины рисковала опуститься на глубину 15 метров. В итоге подводную лодку посадили носом на береговую осушку. Потом реакторный отсек залили бетоном и отбуксировали атомоход в бухту Стрелец.

С территории завода убрали разбросанные при взрыве обломки реактора и элементы ядерного топлива, захоронили твердые радиоактивные отходы, соорудили могильники. Сдирали не только облученный асфальт, но и грунт — на глубину до метра. На всей территории, по которой прошел радиоактивный шлейф, проводились работы по дезактивации. Пятно выброса отгородили, однако значительную часть загрязненной воды попросту растащили корабли.

Если верить официальным данным, облучению подверглись 913 человек, в том числе 290 — в повышенной дозе. Исследователь проблемы капитан 1-го ранга Груздев, однако, считает, что эти цифры занижены по меньшей мере вдвое

Свое убеждение эксперт обосновывает примером: при входе на загрязненную территорию каждому спасателю выдавали счетчик Гейгера для подсчета накапливающейся дозы облучения, при этом на следующий день выдавался не вчерашний прибор, а новый, который вел подсчет радиации с нуля. Таким образом, суммарное облучение оставалось неизвестным. Сколько всего людей — и военных, и гражданских — оказалось в зоне катастрофы, до сих пор остается загадкой.

Но известно, что наиболее сильное радиоактивное загрязнение образовалось на площади около двух квадратных километров. Уровень радиации там превысил фоновые показатели в сотни и тысячи раз. Именно на этом участке появился могильник, куда вывозили загрязненные слои грунта, а также оборудование, элементы конструкций и строений.

В начале 1990-х участники ликвидации последствий взрыва, офицеры медицинской службы уходили из жизни один за другим. Выжившие приобрели онкологические заболевания, расстройства нервной системы, стали инвалидами

А вот о судьбе жителей прибрежных сел информации гораздо меньше. К счастью, радиационный шлейф после аварии прошел в основном по незаселенной местности.

«Радиоактивный след лег поперек полуострова и ушел в акваторию, — уточняет Ожаровский. — Важная деталь: в самих конструкциях реактора накопилось огромное количество кобальта-60. Это продукт активации. Видимо, это вещество стало одним из основных загрязнителей. Говорят, что в первые часы и дни после аварии были совершенно катастрофические мощности и дозы. Проводил ли кто-то исследования роста концентрации кобальта в морепродуктах, которые там добываются, я не знаю. После Фукусимы к этому подходят серьезно и есть целая система наблюдений. А 40 лет назад, поскольку авария была засекречена, думаю, что подход был более легкомысленный».

Как замечает эксперт, если в случае с Фукусимой известно, что в результате аварии появилась загрязненная сайра, то по Чажме таких данных нет — не было замеров.

Известно, что в поселке Дунай (бывшее Шкотово-22), расположенном на берегу бухты Стрелок, рост онкологических заболеваний по сравнению с началом 1980-х увеличился с двух до восьми человек в год.

По классификации Валерия Булатова, ЧП в бухте Чажма входит в пятерку крупнейших радиационных катастроф мира.

«Последствия на самом деле были серьезными, в тех краях большее количество детей с онкозаболеваниями, чем в других районах края», — говорит «Ленте.ру» один из приморцев.

Останки десяти погибших собирали буквально по частям в разных местах бухты. Опознать удалось только флагманского механика капитана 2-го ранга Виктора Целуйко и командира 3-го дивизиона БЧ-5 капитана 3-го ранга Анатолия Дедушкина. Останки предали огню в печи одного из заводов Большого Камня

Семьи моряков хотели забрать урны с прахом, но командование ТОФ не могло пойти на такой шаг из-за высокой радиоактивности. Символический пепел поделили на десять металлических капсул и захоронили на большой глубине в земле под толстым слоем бетона на территории могильника с радиоактивными отходами.

Еще в детстве нам рассказывали, что останки моряков, когда хоронили, залили в бетон — радиации было до хренища, — говорит собеседник «Ленты.ру» из числа местных жителей. — Это произвело тогда на меня сильное впечатление. Еще вспоминается, что новые жители, приезжавшие в окрестные села и города, приходили в ужас, слушая рассказы о 1985-м годе. Заранее они ничего не знали

«Уроки этой аварии актуальны до сих пор»

Для расследования причин катастрофы была сформирована комиссия во главе с заместителем главкома ВМФ по эксплуатации адмиралом Валерием Новиковым, в которую вошли флотские специалисты, видные ученые-атомщики, представители ряда министерств и ведомств.

Они установили, что взрыв произошел из-за грубейшего нарушения руководителями перезарядки БТБ технологического процесса. Как следовало из выводов комиссии, у должностных лиц, осуществлявших перезарядку реакторов, притупилось чувство осторожности и предусмотрительности при обращении с расщепляющимися материалами.

«Все мы, руководители флота, в большей или меньшей степени были виновны в произошедшей катастрофе на К-431», — признавал впоследствии вице-адмирал Славский.

Но главным виновником среди выживших суд признал Ткаченко. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Впрочем, капитан 3-го ранга сам получил большую долю радиации и чувствовал себя очень плохо. Приказом министра обороны СССР Сергея Соколова все руководители, по своему служебному положению в той или иной степени причастные к катастрофе, получили дисциплинарные наказания.

Авария в Чажме доказала опасность маленьких судовых реакторов и показала опасность процедуры перегрузки ядерного топлива, — заключает Ожаровский. — Уроки этой аварии актуальны до сих пор, поскольку продолжают эксплуатироваться как [атомные] подводные лодки, так и надводные корабли — ледоколы, и плавучая атомная электростанция. И в наше время перегрузка производится регулярно

Инженер-физик обращает внимание, что крайне опасна сама процедура перегрузки ядерного топлива.

Власти, понятное дело, постарались засекретить аварию и ее последствия. Хотя и набирала уже силу перестройка, в народ просочились лишь крупицы данных, а все ликвидаторы дали подписку о неразглашении. Например, офицер с атомохода К-42 Лифинский молчал о случившемся более 20 лет. Его роль в ликвидации последствий аварии выяснилась практически случайно. В отличие от некоторых других, Лифинский не струсил и не убежал, но за свой героический поступок поплатился здоровьем.

Первая заметка с подробным описанием ядерной катастрофы в бухте Чажма была опубликована только в 1991 году. По мнению вице-адмирала Храмцова, если бы не засекретили информацию об этой аварии, то Чернобыль можно было бы предотвратить.

«Авария на К-431 произошла вследствие недисциплинированности и авантюризма специалистов, перегружавших реактор, — считал бывший командующий 4-й флотилией подлодок ВМФ СССР. — На Чернобыльской АЭС такие же "специалисты" возомнили, что с реактором можно делать все что угодно, отключая все системы защиты».

Храмцов считал, что правда о катастрофе в Чажме была нужна не только Советскому Союзу и его вооруженным силам, но и всему миру.

«Дали бы информацию для всех специалистов Минатома, наверное, и на Чернобыльской АЭС трижды подумали бы, прежде чем начать свой трагический эксперимент», — рассуждал вице-адмирал.

В свою очередь, инженер-физик Ожаровский считает, что катастрофа К-431 связана с Чернобылем в меньшей степени, нежели с другими случаями. На те же грабли, что и перегрузчики в бухте Чажма, наступили при строительстве АПЛ К-302 на заводе «Красное Сормово» в Горьком в 1970 году. Как и при аварии в Приморском крае, там не остановили разнос радиоактивных веществ по городу.

«Если бы авария на К-431 не была покрыта тайной и результаты работы комиссии опубликовали бы для всеобщего ознакомления, на Чернобыльской АЭС ничего бы не поменялось, — уверен Ожаровский. — Это риторический прием: атомщики сказали бы, что там действовали неумехи, которые все нарушили, а у нас, мол, все хорошо».