В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Атаки БПЛА на Краснодарский край продолжаются второй день, 8 августа вводились ограничения на работу аэропортов Сочи и Геленджика. 9 августа в сочинской авиагавани задерживалось 35 рейсов, до конца дня там планировали обслужить свыше 200 рейсов. Авиакомпании корректируют расписания на фоне ограничений.