Фрагменты беспилотника упали рядом с железнодорожными путями на Кубани

Фрагменты беспилотника упали рядом с железнодорожными путями в хуторе Весёлый в Краснодарском крае.

Об этом информирует оперштаб региона.

Из-за падения обломков произошло возгорание сухой травы, ведётся ликвидация пожара.

«Пострадавших и повреждений, а также угрозы населению нет», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате атаки украинских беспилотников на Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае пострадали четыре человека.