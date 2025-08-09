Фрагменты беспилотника упали рядом с железнодорожными путями на Кубани
Фрагменты беспилотника упали рядом с железнодорожными путями в хуторе Весёлый в Краснодарском крае.
Об этом информирует оперштаб региона.
Из-за падения обломков произошло возгорание сухой травы, ведётся ликвидация пожара.
«Пострадавших и повреждений, а также угрозы населению нет», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в результате атаки украинских беспилотников на Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае пострадали четыре человека.