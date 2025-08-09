Во время налета БПЛА на Славянск-на-Кубани пострадали четыре человека

В результате дневной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край повреждены семь жилых домов и шесть автомобилей в Славянском районе. Пострадали четыре человека, все получили осколочные ранения. Медицинская помощь была оказана незамедлительно.

На места происшествий выехали оперативные службы для оценки ущерба и оказания помощи жителям. Проводятся работы по восстановлению повреждённых объектов и обеспечению безопасности в районе инцидентов.

Власти Славянского района также напомнили о действующем запрете на съёмку работы ПВО и пролетающих беспилотников и предупредили об опасности контакта с обломками - при их обнаружении необходимо немедленно сообщить в экстренные службы.