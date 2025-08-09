Поезд с пассажирами сошел с рельсов под Арзамасом

В Нижегородской области вечером 9 августа произошел сход колесной пары пригородного туристского поезда №6904, следовавшего по маршруту Арзамас — Нижний Новгород. В ходе инцидента никто не пострадал. Об этом сообщается в telegram-канале Горьковской железной дороги.

«Произошел сход одной колесной пары паровоза в составе пригородного туристского поезда №6904. Пострадавших среди пассажиров и локомотивной бригады нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пассажирские вагоны на станцию Арзамас-1 возвратил другой локомотив. Оттуда поезд продолжил следование по маршруту. Инцидент не повлиял на график движения других пассажирских составов.

Как сообщало URA.RU ранее, шесть вагонов с дизельным топливом сошли с рельсов на станции Ин в Смидовичском районе Еврейской автономной области. Безопасность пассажиров и расписание следования поездов также не было нарушено, обошлось без пострадавших.