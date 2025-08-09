Стена заброшенного гаража рухнула на ребенка в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде шестилетнего ребенка насмерть задавило обрушившейся стеной заброшенного гаража. Об этом сообщает региональное управление МЧС в Telegram-канале.

«На пульт пожарной охраны поступило сообщение о несчастном случае в Автозаводском районе. На улице Раевского отец с сыном шли мимо заброшенных гаражей. Внезапно здание рухнуло и завалило 6-летнего мальчика», — сказано в сообщении.

Специалисты извлекли тело мальчика из-под завалов.

В конце июля стало известно, что в Кургане на ребенка рухнула часть крыши дома. Произошедшим заинтересовались в прокуратуре. Специалисты пообещали, что установят все обстоятельства инцидента и дадут оценку действиям обслуживающей дом управляющей компании.